للحامل.. لو وزنك زايد اهتمى بنظام أكلك.. والحلويات والمعجنات بتّخن

الزيادة المفرطة فى الوزن أثناء الحمل غير صحية عكس ما تعتقد بعض السيدات، فالأفكار الموروثة الخاطئة بضرورة تناول كميات كبيرة من الطعام، أو تناول الطعام الدسم والغنى بالدهون والدسم، أمور غير سليمة من الناحية الصحية، وتؤدى إلى زيادة الوزن بشكل مفرط بأجسام كثير من الحوامل.

ومن الخاطئ أن تفرط الحامل فى تناول الطعام، لأن زيادة الوزن أمر طبيعى خلال الحمل ما دامت بنسب معينة ومحددة، نتيجة زيادة نسب المياه والغذاء والدهون اللازمة لتغذية الجنين، وهو ما يدفع الكثير من الأطباء لنصح النحيفات أثناء الحمل باكتساب الوزن لسلامة الحمل، وفق ما أكدت الدكتورة هدى محمد.

ونصحت الدكتورة الحوامل اللائى اكتسبن الكثير من الوزن، بضرورة محاولة ضبط النفس والشهية، دون تجويع لها أو للطفل، فالطفل يحتاج للكثير من العناصر ولكن بنسب محددة، لذا عليها أن تعتمد على الألبان وحصتها اليومية منها شريطة أن تكون خالية الدسم، إضافة لتناول الكثير من السلطات الخضراء حتى تشعر بالشبع.

ونصحت أخصائية النساء والتوليد الحامل: "ركزى على نوعية طعامك، وتناولى البروتين والخضراوات الورقية وقللى من حصة النشويات، فلا تتخطى نصف كوب من الأرز يوميا أو المكرونة، واهتمى بتناول الوجبات الصغيرة، ويفضل المشوى والمسلوق، ابتعدى تماما عن السكريات المصنعة كالشيكولاتة والعصائر الجاهزة، واجعلى كل تركيزك على العصائر الطبيعية غير المضاف إليها السكر، لتكون تحليتك بالعسل على ألا تزيدى الكمية، واهتمى بالبعد عن الحلويات والمعجنات، لأنها تزيد الوزن دون فائدة للطفل.

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