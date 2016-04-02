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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تضبط سودانيًا حاول تهريب أجهزة آيباد وهواتف

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بالصور.. جمارك مطار القاهرة تضبط سودانيًا حاول تهريب أجهزة آيباد وهواتف بالصور.. جمارك مطار القاهرة تضبط سودانيًا حاول تهريب أجهزة آيباد وهواتف
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، من ضبط راكب سودانى حاول تهريب كمية من هواتف المحمول وأجهزة لوحية آيباد من دبى.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار، أن أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من دبى، اشتبه رجال الجمارك فى الراكب، وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على ضبط 56 جهازًا لوحيًا آيباد و120 موبايل سامسونج جلاكسى و700 موبايل نوكيا و120 شاحنًا وبطارية.

وبعرض الأمر على إبراهيم عبد اللطيف مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، أمر بتحرير محضر للراكب، وتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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>تهريب أجهزة آيباد وهواتف (1)

تهريب أجهزة آيباد وهواتف (2)

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