أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مالودا يسجل أول أهدافه في الدوري المصري.. دجلة يفوز على إنبي

Google+ Print
مالودا يسجل أول أهدافه في الدوري المصري.. دجلة يفوز على إنبي مالودا يسجل أول أهدافه في الدوري المصري.. دجلة يفوز على إنبي

سجل النجم الفرنسي فلوران مالودا أول أهدافه في الدوري المصري بقميص وادي دجلة في لقاء انتهى بفوز دجلة 2-0 أمام إنبي.

دجلة فاز على إنبي بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

شوط أول سلبي انتهى بين الفريقين قبل أن يزداد إثارة في الـ45 دقيقة الثانية.

هدف أول لدجلة عن طريق أسامة إبراهيم في الدقيقة 70.

وقبل نهاية المباراة نجح مالودا في تسجيل الهدف الثاني لدجلة في مرمى إنبي.

ويعد هدف مالودا هو الأول للاعب الذي انضم إلى دجلة خلال سوق الانتقالات الشتوية.

واستغل مالودا كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بطريقة رائعة ويهز الشباك.

ورفع دجلة رصيده إلى النقطة 29 في المركز العاشر. بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 28 في المركز الـ12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع