مالودا يسجل أول أهدافه في الدوري المصري.. دجلة يفوز على إنبي

سجل النجم الفرنسي فلوران مالودا أول أهدافه في الدوري المصري بقميص وادي دجلة في لقاء انتهى بفوز دجلة 2-0 أمام إنبي.

دجلة فاز على إنبي بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

شوط أول سلبي انتهى بين الفريقين قبل أن يزداد إثارة في الـ45 دقيقة الثانية.

هدف أول لدجلة عن طريق أسامة إبراهيم في الدقيقة 70.

وقبل نهاية المباراة نجح مالودا في تسجيل الهدف الثاني لدجلة في مرمى إنبي.

ويعد هدف مالودا هو الأول للاعب الذي انضم إلى دجلة خلال سوق الانتقالات الشتوية.

واستغل مالودا كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد بطريقة رائعة ويهز الشباك.

ورفع دجلة رصيده إلى النقطة 29 في المركز العاشر. بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 28 في المركز الـ12