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صلاح: لو طلبني مورينيو مرة أخرى للفريق الذي يدربه؟ سأوافق

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صلاح: لو طلبني مورينيو مرة أخرى للفريق الذي يدربه؟ سأوافق صلاح: لو طلبني مورينيو مرة أخرى للفريق الذي يدربه؟ سأوافق

أكد محمد صلاح نجم روما أنه لا يمانع في التدرب مجددا تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدربه السابق في تشيلسي.

مورينيو ضم صلاح من بازل إلى تشيلسي في يناير 2014 لكنه يعطيه فرصا كثيرة حتى ترك المهاجم الشاب النادي الأزرق نحو فيورنتينا في يناير 2015.

وقال صلاح في تصريحات لقناة MBC يوم السبت: "تعلمت من مورينيو الكثير خلال فترة تواجدي معه في تشيلسي".

وأضاف "لم أجلس على مقاعد البدلاء كثيرا بلا فائدة، فقد طور مورينيو من شخصيتي في الملعب".

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وأوضح لاعب المقاولون السابق أن رغبة مورينيو الدائمة للنجاح ورفضه للهزيمة بكل الأشكال أفاده كثيرا في مسيرته.

وأتم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما "لو جاءت الفرصة لي من أجل العمل مع مورينيو مجددا سأوافق".

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