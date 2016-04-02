كايرو أفريقيا بعد الغيبوبة بقلم| د.أماني إبراهيم

مهما تناسى البعض تاريخ الدور الذي لعبته مصر في الريادة الأفريقية منذ اواخر الخمسينات فلن نستطيع ان نتنصل من ان مصر هي قلب افريقيا النابض بالحياة الثقافية والسياسية والأقتصادية والتي كانت لها السبق الأول في مناهضة الأستعمار من العاصمة المصرية “القاهرة”حين سمح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بالدعاية لمناهضة الأستعمار والتخلف الأقتصادي حتى تم تأسيس منظمة الوحده الأفريقية عام 1963.

وهاهي مصر الآن تعيد تاريخها وباتت العاصمة السياسية والاقتصادية لأفريقيا خاصة بعد استضافتها للعديد من الفعاليات الأفريقية المهمة وبعد لقاء المنتدى الأفريقي بشارم الشيخ 2016 الأمر الذي يعكس التزام مصر وحرصها على تعزيز آليات التكامل والاندماج الإقليمى في القارة ودفع مسيرة التنمية بجهود جادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري في عودة الدور المصري الأفريقي الأخوي … ولنا ان نتخيل الدور الأقتصادي التنموي لتكتلات 25 دولة بالقارة السمراء الذي سيفوق كل التوقعات للأقتصاد العالمي اذا تم وضع خطة استراتيجية جادة وآليات تحقق تكامل التعاون الأفريقي لتصبح افريقيا “أسد من اسود” الأقتصاد العالمي منافسة ” لنمور آسيا “والدول الكبرى تحت دعم الريادة المصرية الأفريقية وتبادل الثقافات والقدرات المادية والبشرية بين دول افريقيا ليصبح التعاون مثمرا وسريع الدوران لزيادة الأنتاج وسرعة التقدم.

قد يجد البعض مسمى القارة السمراء عائدا الي لون البشرة السمراء التي يتميز بها معظم سكان افريقيا ولكن الحقيقة ان رمز”السمراء”هنا يكشف عن عدة مزايا لتلك القارة بصرف النظر عن لون بشرة شعوبها فهي ذات الأرض الخصبة والمنوعه الصالحة للزراعة وممتلئة بكنوز العالم من المعادن بجميع الوانه من الذهب والألماس والغاز والبترول وكل مقومات دعم الأقتصاد اضافة الي طبيعة الشعوب الأفريقية التي تتميز بالقوة والصبر والقدرة على العمل ووفرة الطاقة البشرية التي تساهم في النمو وزيادة الأنتاج مما جعلها من اهم الأهداف الأستعمارية منذ القدم والسيطرة على مقدراتها والتحكم في ثقافة وعقلية شعوبها لفرض السيطرة على تلك القارة الثرية.

ولعل المصريين وجميع الأفارقة بل العالم كله يعلم بشكل مؤكد عن مشروع العاصمة الأدارية بالقاهرة والتي تقدم فيه البنك الأفريقي التنموي بدعمه ب 1.5مليار دولار الأمر الذي يؤكد ان الفرص الذهبية لتعاون القارة الأفريقية قد لاتتكرر على مدى مئات السنين القادمة ان لم تستغل تلك الحظوظ في الوقت الحالي وعلى الدول الأفريقية الأستعداد بحشد شعوبها لتأهيلها باستغلال مواردها الطبيعية لثورة صناعية افريقية للأستثمار وتأسيس قوة اقتصادية غابت عن العالم دهرا من الزمن بسبب المشاكل السياسية والعادات القبلية والسيطرة الأستعمارية اضافة الي انتشار الفقر والجهل بل ان تلك القارة كانت سببا في ثراء الدول المتقدمة الآن التي استغلت كنوز افريقيا لبناء حضارات اخرى اعتمدت في انتاجها على الموارد المتميزة بتلك القارة مما ساهم في الأنتاج والتصدير وتكوين قوة اقتصادية عالمية لرفع مستوى الثقافة والتعليم لأستمرارية التقدم العالمي في غياب وبعيدا عن نمو الدول الأفريقية.

وتواصل الأمم المتحدة عملها من خلال الأهداف الإنمائية للألفية لتقوية أفريقيا… وأُحرزت نجاح في تحقيق الأهداف المتعلقة على وجه الخصوص بالتعليم وتمكين المرأه لتحقيق اهدافها العلمية والعملية والمساواة بين الجنسين والعديد من الأهداف الإنمائية ومكافحة انتشار فيروس الأيبولا ومرض الأيدز الذي اذا لم يحد من انتشاره فله عواقب وخيمه … ولم تزل هناك العديد من التحديات الماثله في افريقيا واحرزت الأمم المتحده تقدما كبيرا في صون السلم والأمن في افريقيا وتقوية المؤسسات الديمقراطية مع ذلك لم يزل هناك الكثير امامنا قبل ان تصبح افريقيا ارضا امنه تنعم بالأمن والسلم.

وتعمل الأمم المتحدة الآن مع البلدان الأفريقية لوضع سبيل إنمائي يقود إلى مستقبل مستدام. والحقيقة أن التعاون مع الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية التي عملت على تطوير جدول الأعمال الأفريقي 2063 هو الذي مثل جدول أعمال إنمائي تحولي مدته 50 سنة ابتداء من عام 2013. وتقدم الأمم المتحدة الدعم المؤسسي الرامي إلى مساعدة أفريقيا في تحقيق مزيد من أهداف التنمية المستدامة إلى اللجنة الرفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن جدول أعمال ما بعد 2015، وبخاصة في ما يتصل بتشكل حالة أفريقية مشتركة.

وهنا يكمن الدهاء الأفريقي والذي اتوقع انه يتمثل في العقول المصرية العبقرية المنتجة لكل تقدم الدول المتحضرة على مر العصور الذي لابد من استغلال كل تلك الفرص الذهبية التي تمده به الهيئات الأخرى لرفع مستواه الأقتصادي والأجتماعي كما سبقتنا في هذا الدهاء ماليزيا التي انتهزت فرصة تدعيم الولايات المتحدة الأمريكية لها نكاية في الأتحاد الروسي والذي جعل من تلك الفرصة الذهبية لماليزيا مكانة وقوة اقتصادية عظيمة واصبحت احد النمور الآسيوية.

فلنتسابق سويا لبناء سدا افريقيا للتصدى لجميع معوقاتنا.