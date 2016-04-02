محامى قاتل دربكة: سنطعن على الحكم بمجرد صدور حيثياته

قال أشرف عبد العزيز، محامى رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم بقتل محمد سيد على إسماعيل، الشهير بدربكة، عمداً، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل سائق الدرب الأحمر"ـ إنه سيطعن على حكم محكمة الجنايات الصادر اليوم بمعاقبة موكله بالسجن المؤبد 25 عاما، وذلك فور استلام حيثيات الحكم.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم بقتل محمد سيد على إسماعيل عمداً فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل سائق الدرب الأحمر".

- بالفيديو.. جنايات القاهرة تقضى بالمؤبد لرقيب الشرطة قاتل سائق الدرب الأحمر