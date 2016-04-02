أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بحادثين بطريق "القطامية - السخنة"

Google+ Print
مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بحادثين بطريق "القطامية - السخنة" مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بحادثين بطريق "القطامية - السخنة"
لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 5 آخرين، فى حادثى تصادم، الأول لودر مع سيارة نقل، بطريق القطامية والثانى انقلاب سيارة ملاكى.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة، بوقوع حادث تصادم، وانقلاب سيارة، بطرق القطامية والعين السخنة.

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث الأول تسبب فى مصرع سيدة بسبب تصادم لودر مع سيارة نقل بطريق العين السخنة، أما الحادث الثانى هو انقلاب سيارة ملاكى بطريق القطامية – العين السخنة وتسبب الحادث فى إصابة 5 أشخاص.

حررت محاضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس، وجارٍ التحيق بالنيابة العامة بالسويس، والاستماع لأقوال الشهود.


>- إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق السخنة - السويس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365