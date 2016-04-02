مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين بحادثين بطريق "القطامية - السخنة"

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 5 آخرين، فى حادثى تصادم، الأول لودر مع سيارة نقل، بطريق القطامية والثانى انقلاب سيارة ملاكى.

كان اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة عتاقة، بوقوع حادث تصادم، وانقلاب سيارة، بطرق القطامية والعين السخنة.

وأكد مصدر أمنى، أن الحادث الأول تسبب فى مصرع سيدة بسبب تصادم لودر مع سيارة نقل بطريق العين السخنة، أما الحادث الثانى هو انقلاب سيارة ملاكى بطريق القطامية – العين السخنة وتسبب الحادث فى إصابة 5 أشخاص.

حررت محاضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس، وجارٍ التحيق بالنيابة العامة بالسويس، والاستماع لأقوال الشهود.

- إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق السخنة - السويس