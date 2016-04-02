محمد صلاح: حديث ممدوح عباس أبعدني عن الزمالك بعدما كنت في الطريق إليه

أكد محمد صلاح نجم روما أنه كان في الطريق للزمالك قبل أربع سنوات لولا انتقاد رئيس الزمالك آنذاك لطريقة لعبه.

وانضم صلاح الذي لعب في صفوف المقاولون العرب إلى بازل السويسري في صيف 2012.

قبل ذلك بشهور كان اللاعب الأعسر على رادار الأهلي والزمالك بعد التألق مع المقاولون في الدوري المصري.

وقال صلاح في تصريحات لقناة MBC مصر يوم السبت: "كنت في الطريق للزمالك لمقابلة مسؤوليه والانضمام للفريق لولا أنني سمعت حديث ممدوح عباس رئيس النادي عني".

وأضاف "انتقاده لأسلوب لعبي جعلني أتخلى عن فكرة الانضمام للزمالك، رغم أنني كنت أتمنى وقتها الانتقال لأحد القطبين الأهلي أو الزمالك".

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وأوضح صلاح أن هذا القرار كان مصيريا في مشواره لأن انتقاله للزمالك أو الأهلي كان سيصعب خروجه للاحتراف في أوروبا.

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