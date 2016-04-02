عقيلة صالح: "كوبلر" يريد تمرير الحكومة بعيداً عن مجلس النواب

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، إن هناك من يرغب إلى تمرير الحكومة بعيداً عن موافقة مجلس النواب عليها، وتابع:" وللأسف هذا ما أشار إليه مارتن كوبلر وهو رجل قانونى ومندوب الأمم المتحدة، والذى قال إن الحكومة ستمر سواء وافق عليها مجلس النواب أم لم يوافق"، مشدداً على أن هذا الأمر لا يمكن قبوله فى ليبيا أو أى دولة فى العالم.

وأضاف "صالح" خلال لقاء له بفضائية الحدث، أن أى حكومة فى العالم يجب أن تمنح ثقة الشعب وتؤدى يمين الولاء للوطن والدستور، وتابع:"وحدة التراب الليبى أمر نهائى بالنسبة لنا.. ويجب أن نلتزم بالإعلان الدستورى".