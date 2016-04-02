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وفد من الحكومة اليمنية يصل إلى مأرب للإطلاع على الأوضاع بالمدينة

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وفد من الحكومة اليمنية يصل إلى مأرب للإطلاع على الأوضاع بالمدينة وفد من الحكومة اليمنية يصل إلى مأرب للإطلاع على الأوضاع بالمدينة
وصل إلى محافظة مأرب باليمن، مساء اليوم السبت، وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة اليمنية عبد العزيز جباري.

وذكر مركز (سبأ) الإعلامى أن الوفد وصل إلى مأرب تنفيذا لتوجيهات الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى للإطلاع على الأوضاع الأمنية والتنموية بمحافظتى مأرب والجوف، وكذلك الدفع بالأداء الإدارى للمكاتب التنفيذية وفروع المؤسسات العامة.

ويضم الوفد وزير المياه والبيئة العزى شريم، ووزير الشباب والرياضة نايف البكري، ونائب وزير الإعلام مروان دماج، ونائب وزير الأشغال العامة معين عبد الملك، ووكيل وزارة النفط شوقى المخلافي، كما وصل مع الوفد محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة.

وكان الرئيس هادى أجرى فى وقت سابق اتصالا هاتفيا بمحافظ الجوف اللواء حسين العواضى هنأه فيه بالانتصارات التى تحققت فى المحافظة ضد ميليشيات الحوثيين وصالح، وأكد أن الوفد المكلف من أعضاء سيصل إلى محافظتى مأرب والجوف لمعرفة احتياجات المواطنين والاستماع لقضاياهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه من مشروعات خدمية تحتاجها المحافظتين.

يُذكر أن هذه هى المرة الأولى التى يصل فيها وفد حكومى لمحافظة مأرب منذ دخول ميليشيات الحوثيين صنعاء فى سبتمبر 2014 .
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مصر 365

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