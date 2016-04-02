“نجوم إف إم” تمثل مصر بالدورة السابعة للمهرجان الدولى للراديو بإيطاليا

كتبت – إنجي لطفي

إختارت إدارة المهرجان الدولى للراديو محطة ”نجوم إف إم” الإذاعية لتمثل مصر فى دورتها السابعة والتى تقام هذا العام فى مدينة ميلانو بإيطاليا، خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل القادم.

وهذه هي المرة الثانية علي التوالي التى تشارك فيها إذاعة مصرية بالمهرجان وهى “نجوم إف إم”.

ومن جانبها، أكدت هالة حجازى العضو المنتدب لراديو النيل للإنتاج الإذاعى – أنه سيتم بث برنامج “نجوم علي الهوا من إيطاليا” يوم الخميس الموافق 7 أبريل من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقدمه كلاً من أكرم حسني وهند رضا، وذلك لتغطية أحداث المهرجان مباشرةً.

وأكدت هالة حجازى أنه شرف كبير بالنسبة لإذاعة نجوم إف إم، لتمثيل مصر فى هذا المهرجان العالمى الذى يشارك فى دورته هذا العام أكثر من 25 محطة إذاعية دولية.

وأشارت إلى أن إختيار إدارة المهرجان لإذاعة نجوم إف إم، إنما يدل على نجاحها القوى فى تقديم أعمال هادفة وجاذبة لقاعدة كبيرة من الجمهور، مكنتها من بناء سمعة جيدة على المستوى المحلى والدولى بل والعالمى وريادتها الاعلامية فى تقديم محتوى مختلف لقاعدتها العريضة من المستمعين.

كما شاركت “نجوم إف إم” العام الماضى في المهرجان الدولي للراديو في زيورخ بسويسرا وتم تغطية الحدث من قبل “جيهان عبدالله وكريم الحميدي”، حيث كانت هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها إذاعة مصرية فى هذا المهرجان.

وعلى صعيد متصل، أعرب فريق “نجوم إف إم” عن بالغ سعادته بالمشاركة فى المهرجان ..مشيرين إلى أهمية دور جمهور مستمعى إذاعة “نجوم إف إم”، وتفاعله مع المحتوى وتقديمه للمقترحات التى من دورها تطوير المادة الإعلامية والحفاظ على مكانة المحطة فى مصر.

الجدير بالذكر أن إدارة المهرجان رشحت إذاعة “نجوم إف إم” لأنها المحطة الأكثر شعبية وإنتشاراً في مصر، حيث تحظي بأكثر من 30 مليون مستمع طبقا لأحدث أحصائيات العالمية.