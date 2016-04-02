استراحة #في_الكلاسيكو - برشلونة (0)-(0) ريال مدريد.. بنزيما يهدر فرصة التقدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لكلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد.

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- شاهد نافاس يتألق أمام تسديدة راكيتيتش

- شاهد الدقيقة 14.. جماهير برشلونة تخلد الراحل كرويف بتصفيق حاد

- شاهد كيف أهدرت تلك الفرصة يا سواريز

- شاهد دخلة رائعة.. جماهير برشلونة تنعي كرويف قبل انطلاق الكلاسيكو

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أحداث المباراة

استراحة

ق42: عرضية داخل منطقة جزاء برشلونة سددها بنزيما الخالي من الرقابة، لكن الكرة خرجت بشكل غريب من قدم الفرنسي بعيدة عن الثلاث خشبات.

ق41: تسديدة صاروخية من ألفيش مرت فوق العارضة.

ق30: ركلة حرة للميرنجي نفذها الدون قوية لكن مرت فوق العارضة.

ق27: سواريز يتحصل على أولى إنذارات برشلونة بعد تعمد إيذاء بيبي بدون كرة.

ق24: توغل رائع من رونالدو لداخل منطقة الجزاء من اليسار ثم سدد الكرة بقوة لكن أمسكها برافو بثبات.

ق19: ضغط قوي من برشلونة الأن. تسديدة يسارية من راكيتيتش تصدى لها نافاس.

ق19: ركلة حرة للبلوجرانا نفذها ميسي مقوسة من فوق حائط الصد لكن الكرة مرت من فوق العارضة.

ق18: تدخل عنيف من كاربخال على قدم إنيستا استوجب على أثره إنذارا.

ق14: الجمهور يقف للتصفيق مع حلول الدقيقة 14 تخليدا لذكرى الراحل يوهان كرويف.

ق9: أوووووووه. كرة طولية من برافو تسلمها نيمار عند حدود منطقة جزاء الميرنجي ثم مرر الكرة أرضية داخل منطقة الجزاء لسواريز الخالي من الرقابة في مواجهة المرمى، لكن الأورجواني مرت الكرة من تحت قدمه وفشل في تسديدها.

ق2: تمريرة طولية من ميسي نحو منطقة جزاء ريال مدريد لكن مودريتش وضع قدمه في الكرة قبل أن تصل لنيمار الخالي من الرقابة، ووصلت الكرة للحارس نافاس.

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برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد برصيد 66 نقطة خلف الوصيف أتليتكو صاحب الـ70 نقطة. وبرشلونة يغرد بالصدارة برصيد 76 نقطة.

وانتهى كلاسيكو الدور الأول بفوز برشلونة 4-0 على ملعب ريال مدريد.

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- المباراة تنطلق في تمام الثامنة والنصف على ملعب كامب نو.