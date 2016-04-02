مدرب تشيلسي يوضح أسباب عدم الدفع بباتو إلا أمام أستون فيلا

أوضح جوس هيدينك مدرب تشيلسي الأسباب التي دفعته لعدم إشراك ألكيساندر باتو مهاجم كورنثيانز المعار للبلوز مع الفريق قبل مواجهة أستون فيلا.

وشارك باتو للمرة الأولى مع تشيلسي بعد 63 يوما من انضمامه له في يناير الماضي، كبديل في الدقيقة 23، وبعد 24 دقيقة من مشاركته وبالتحديد في الدقيقة 47 من الشوط الأول سجل هدفه الأول مع البلوز عن طريق ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بنتيجة 4-0.

وصرح هيدينك لـ"بي. تي. سبورت." قائلا:"كان باتو يعد الأيام لكي يشارك، لم أستطع الدفع به بعد 14 يوم أو حتى 3 أسابيع من انضمامه لبدوت غير مسؤولا إن فعلت هذا".

وأضاف "لم يكن قويا كفاية للعب في الدوري الإنجليزي، هذا دوري قوي، وربما قُتل إن دفعت به قبل هذا التوقيت. أخذ الأمر منا ومنه وقتا للتعايش مع ظروف المنافسة".

ويعد هدف باتو في استون فيلا هو الأول منذ 6 أشهر إذ أن آخر هدف سجله كان ضد كروزيرو في الدوري البرازيلي يوم 31 أكتوبر عام 2015.