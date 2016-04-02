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نائب برلماني لمحافظ المنيا : لابد من تغيير القيادات التي لا تعمل لمصلحة المواطن

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نائب برلماني لمحافظ المنيا : لابد من تغيير القيادات التي لا تعمل لمصلحة المواطن نائب برلماني لمحافظ المنيا : لابد من تغيير القيادات التي لا تعمل لمصلحة المواطن

شريف نادي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ملوي (أرشيفية)

كتبت – شيماء حفظي

نفى شريف نادي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ملوي بمحافظة المنيا، اليوم السبت، هجومه على المحافظ، اللواء طارق نصر، وهو ما ذكرته إحدى الصحف الإليكترونية.

وقال “نادي” عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، في تصريحات لـONA، إنه يتفهم موقف المحافظ بأنه جديد على محافظة المنيا وكذلك السكرتير العام للمحافظة.

وأضاف “نادي” : ” ننتظر من المحافظ أن يغير القيادات التي لا تساعده على حل مشكلات المواطن المنياوي، والتي لا تشعر بهموم المواطن ولا بحساسية وخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، وذلك عن طريق حركة تغيير كبيرة تجدد الدماء و تحرك المياه الراكدة حتى يشعر الناس بتحسن في الأداء التنفيذي للمحافظة”.

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