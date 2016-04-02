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صلاح: لم أطمح الوصول للعالمية منذ الصغر لهذه الأسباب

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صلاح: لم أطمح الوصول للعالمية منذ الصغر لهذه الأسباب صلاح: لم أطمح الوصول للعالمية منذ الصغر لهذه الأسباب

أوضح محمد صلاح جناح روما الإيطالي أنه لم يطمح منذ الصغر في الوصول إلى العالمية والاحتراف في أكبر أندية أوروبا.

صلاح الذي يلعب لروما مر على بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي قبل الانضمام للذئاب.

وقال صلاح في تصريحات لقناة MBC يوم السبت: "عندما كنت صغيرا لم يكن هناك أي طفل في مصر يؤمن بأنه سيصل لأكبر الملاعب الأوروبية".

وأضاف "لم يتواجد أي لاعب مصري في أكبر أندية العالم من أجل أن ننظر إليه كمثل أعلى، فالناس في مصر تعتقد أنك لن تستطيع أن تصبح مثل أي لاعب أوروبي".

وانتقل صلاح إلى بازل في صيف 2012 قبل أن يلمع مع وينتقل إلى تشيلسي في يناير 2014.

ويحتل لاعب المقاولون العرب السابق صدارة هدافي فريقه الحالي روما هذا الموسم برصيد 12 هدفا.

وأسهم صاحب الـ23 عام في عودة منتخب مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا 2017 بنسبة 99.9% بعد التفوق على نيجيريا الأسبوع الماضي.

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