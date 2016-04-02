"القوى العاملة": الكفيل القطرى يبدى استعداده لحل مشكلة المدون تامر مبروك

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تلقى تقريرا عاجلا مساء اليوم السبت، من المستشار العمالى التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بالدوحة، يؤكد أن الكفيل القطرى عبد الله يوسف الأنصارى أبدى استعدادا كبيرا للتعاون وحل مشكلة المواطن المصرى تامر مبروك وديا، المتحجز حاليا بقسم الإبعاد بإدارة البحث والمتابعة.

وقال "محمد سعفان": إن المستشار العمالى وبإشراف مباشر من رئيس البعثة الدبلوماسية بالدوحة الدكتور إيهاب عبد الحميد، أكدا أنه فى هذه الحالة يمكن للمواطن المصرى العودة فورا للعمل فى دولة قطر لدى أى كفيل آخر يرغب فى استقدامه دون انتظار للحصول على عدم ممانعة أو نقل كفالة.

وأشار محمد سعفان إلى أنه بالنسبة للدعوى التى أقامها "مبروك" للمطالبة بمستحقاته المالية، فقد أكد الكفيل أنه حصل على كافة مستحقاته المالية، فضلا عن تذكرة عوده إلى مصر، ووقع بنفسه على المستندات التى تفيد ذلك.

وذكر الكفيل خلال لقاء المستشار العمالى ياسر أحمد لسرعة حل مشكلته، أن "مبروك" اختار اللجوء للقضاء رغم حصوله على كافة مستحقاته وديا، مؤكدا أننا نحترم أحكام القضاء مهما كانت.

وكان تامر مبروك، المدون المصرى المحتجز بقطر، طالب فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" من داخل الحجز، رئاسة الجمهورية بالتدخل بشكل شخصى للإفراج عن المصريين المحتجزين فى قطر لأنهم ليسوا مجرمين أو مدانين، مشيرا إلى أن أزمته ليست سياسية.