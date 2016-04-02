وزير الآثار يطالب البعثات الأجنبية العاملة بتدريب مفتشي أسوان على أعمال الحفائر

طالب الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، البعثات الأجنبية التى تعمل بمنطقة آثار إدفو شمال أسوان، بتدريب اثنين من مفتشي الآثار المصرية على أعمال “الحفائر الأثرية” بصفة شهرية.

وأكد وزير الآثار، فى تصريحات خلال زيارته اليوم لمعبد إدفو أن تدريب المفتشين سيتم تعميمه على مستوى المناطق الأثرية بمصر، بهدف تأهيل المفتشين المصريين على أعمال الحفائر الأثرية وإكسابهم خبرات كافية.

يذكر أن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، وصل اليوم السبت، إلى معبد إدفو شمال أسوان، قادمًا من الأقصر، في زيارة لمحافظة أسوان يتفقد خلالها معبدى ادفو وكوم امبو و معبد جزيرة الفنتين والذى أثار ضجة كبيرة الأيام الماضية بسبب أكتشاف لوحة مرسوم عليها نجمتى داود.