إنارة المعالم السياحية فى القناطر الخيرية احتفالا باليوم العالمى لمرض التوحد

أنارت مدينة القناطر الخيرية معالمها، اليوم السبت، باللون الأزرق احتفالاً باليوم العالمى لمرض التوحد، الذى يوافق يوم 2 أبريل من كل عام، حيث تقوم كل دول العالم بإنارة معالمها باللون الأزرق، كرمز للأمل ومساندة لمرضى التوحد.

وقال عبد الحكيم القاضى رئيس مجلس المدينة، فى تصريح له اليوم، إن المدينة أنارت المعالم السياحية الخاصة بها لمشاركة العالم فى هذا اليوم، مشيرًا إلى أن الأمل مازال موجودًا فى شفاء الأطفال المصابين بالتوحد، وعودتهم لحياتهم الطبيعية.

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