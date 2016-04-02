أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_الكلاسيكو – بالفيديو.. ماذا أهدرت يا سواريز!

Google+ Print
#في_الكلاسيكو – بالفيديو.. ماذا أهدرت يا سواريز! #في_الكلاسيكو – بالفيديو.. ماذا أهدرت يا سواريز!

أهدر لويس سواريز مهاجم برشلونة فرصة تسجيل الهدف الأول في شباك ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ21 من الليجا.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي، وكاد سواريز أن يسجل للفريق الكتالوني مبكرا.

واستقبل سواريز تمريرة طولية من الحارس كلاوديو برافو في الدقيقة التاسعة، ضرب بها دفاع ريال مدريد.

وحاول سيرخيو راموس قائد ريال مدريد التدخل، ولكنه سقط أرضا. ثم مرر سواريز الكرة لنيمار دا سيلفا.

وأعاد نيمار الكرة إلى سواريز الذي كان داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ولكن الكرة مرت من تحت أقدام مهاجم برشلونة لتضيع فرصة التقدم.

واحتج لاعبو ريال مدريد على حكم المباراة بحجة وجود خطأ لصالح راموس، ولكن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه قائد الفريق الملكي للاعتراض.

شاهد الفرصة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما