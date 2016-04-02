في_الكلاسيكو – بالفيديو.. ماذا أهدرت يا سواريز!

أهدر لويس سواريز مهاجم برشلونة فرصة تسجيل الهدف الأول في شباك ريال مدريد في كلاسيكو الجولة الـ21 من الليجا.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي، وكاد سواريز أن يسجل للفريق الكتالوني مبكرا.

واستقبل سواريز تمريرة طولية من الحارس كلاوديو برافو في الدقيقة التاسعة، ضرب بها دفاع ريال مدريد.

وحاول سيرخيو راموس قائد ريال مدريد التدخل، ولكنه سقط أرضا. ثم مرر سواريز الكرة لنيمار دا سيلفا.

وأعاد نيمار الكرة إلى سواريز الذي كان داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ولكن الكرة مرت من تحت أقدام مهاجم برشلونة لتضيع فرصة التقدم.

واحتج لاعبو ريال مدريد على حكم المباراة بحجة وجود خطأ لصالح راموس، ولكن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه قائد الفريق الملكي للاعتراض.

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