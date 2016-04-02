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مصرع 23 من تنظيم داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف فى نينوى

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مصرع 23 من تنظيم داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف فى نينوى مصرع 23 من تنظيم داعش بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف فى نينوى

تمكنت قوات الجيش العراقى، اليوم السبت، من إخلاء العائلات المحاصرة من قبل تنظيم (داعش) الإرهابى فى قرية "مهانة" إلى مخيمات النازحين فى مخمور بمحافظة نينوى شمالى غربى العراق، بينما لقى 23 من مسلحى (داعش) مصرعهم بنيران عراقية، وقصف لطيران التحالف الدولى فى إطار عملية "الفتح" لتحرير نينوى من قبضة التنظيم.

وقتلت قوات "الفرقة 15 " بالجيش العراقى فى قرية النصر جنوب الموصل، 10 إرهابيين خلال هجومهم على القطاعات العسكرية اليوم وإحباط الهجوم الإرهابي.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أنه تم قتل المسؤول العسكرى بداعش جاسم محمد حسن الراعى ، المسؤول عن قصف مقر الفرقة عقب وصولها مخمور، بواسطة قصف لطيران التحالف الدولى وفق معلومات استخباراتية بوجوده فى منطقة الحاوى بناحية القيارة جنوب الموصل.

وقصف طيران التحالف الدولى بالتنسيق مع قيادة عمليات تحرير نينوى موقعا بقرية النصر فى نينوي، مما أسفر عن مقتل 12 إرھابيا .. كما تمكنت قوات "عمليات نينوي" من تدمير تسع سيارات وخمسة صھاريج مفخخة وأربعة سيارات دفع رباعى كانت تؤمن الحماية للصھاريج بالقرب من ناحية القيارة جنوب الموصل.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن طيران الجيش قصف 32 هدفا من سيارات مفخخة وتجمعات لمسلحى التنظيم ومراكز قيادة وسيطرة لداعش فى مختلف قواطع العمليات خلال اليومين الماضيين، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير العديد من الآليات المحملة بالعتاد والأسلحة.

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مصر 365