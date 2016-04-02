سفير السعودية ببيروت: علاقة المملكة بلبنان أعمق من أن تختصر برسم كاريكاتورى

>أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، على عواض عسيرى، أن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى وفى بعض وسائل الإعلام، على الرسم الكاريكاتورى الذى نشرته صحيفة الشرق الأوسط بشأن لبنان، حملت الموضوع أكثر من حجمه الطبيعى.

وتمنى عسيرى، فى تصريح صحفى اليوم، على اللبنانيين إبقاء الأمر فى إطاره الإعلامى البحت، حسبما أوضحته صحيفة الشرق الأوسط، لئلا يصبح مادة للاستغلال من بعض الجهات التى تسعى إلى تخريب علاقات لبنان باشقائه العرب.

وأكد أن "العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة العربية السعودية ولبنان أعمق من أن تختصر برسم كاريكاتوري، كما أن احترام المملكة للدولة اللبنانية ومؤسساتها وشعبها ليس بحاجة إلى برهان، فمواقف القيادة السعودية التى تدعو إلى وحدة الشعب اللبنانى والحوار الوطنى وتفعيل عمل المؤسسات واستعادة هيبة الدولة عبر المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرفها القاصى والداني، ويعرف أنها تنبع من حرص المملكة الدائم على سيادة لبنان واستقلاله وحضوره العربى الفعال".