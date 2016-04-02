أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة الفيوم: حل مشكلة غرق بعض الأراضى بالنصارية فى مركز أبشواى

Google+ Print
محافظة الفيوم: حل مشكلة غرق بعض الأراضى بالنصارية فى مركز أبشواى محافظة الفيوم: حل مشكلة غرق بعض الأراضى بالنصارية فى مركز أبشواى
أعلنت محافظة الفيوم في بيان لها حل مشكلة غرق بعض الأراضى بالنصارية فى مركز أبشواى، بعدما أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم توجيهاته إلى رئيس مركز ومدينة أبشواى، ببحث شكوى أهالى قرية النصارية (عزبة عرابى) من غرق بعض الأراضى الزراعية، بسبب ارتفاع منسوب المياه بنهاية بحر تلات.

و قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبشواى تحت إشراف المهندس رمضان سليمان رئيس مركز ومدينة أبشواى، بالتنسيق مع مسئولى الرى، بمعاينة المكان، حيث تبين أن بعض المزارعين قاموا بغلق بعض الفتحات على بحر تلات ليلاً، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالبحر وتدفقها إلى الأراضي الزراعية، ونجح فريق العمل وفقا لبيان صادر عن المحافظة فى تخفيض منسوب المياه باستخدام المعدات الثقيلة.

وأصدر محافظ الفيوم تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة شكاوى المواطنين أولاً بأول، وسرعة العمل على حلها، وموافاته بما تم إنجازه على أرض الواقع.

- بالصور.. تشييع جثمان شهيد العريش فى الفيوم بحضور المحافظ ومدير الأمن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365