محافظة الفيوم: حل مشكلة غرق بعض الأراضى بالنصارية فى مركز أبشواى

أعلنت محافظة الفيوم في بيان لها حل مشكلة غرق بعض الأراضى بالنصارية فى مركز أبشواى، بعدما أصدر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم توجيهاته إلى رئيس مركز ومدينة أبشواى، ببحث شكوى أهالى قرية النصارية (عزبة عرابى) من غرق بعض الأراضى الزراعية، بسبب ارتفاع منسوب المياه بنهاية بحر تلات.

و قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبشواى تحت إشراف المهندس رمضان سليمان رئيس مركز ومدينة أبشواى، بالتنسيق مع مسئولى الرى، بمعاينة المكان، حيث تبين أن بعض المزارعين قاموا بغلق بعض الفتحات على بحر تلات ليلاً، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالبحر وتدفقها إلى الأراضي الزراعية، ونجح فريق العمل وفقا لبيان صادر عن المحافظة فى تخفيض منسوب المياه باستخدام المعدات الثقيلة.

وأصدر محافظ الفيوم تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة شكاوى المواطنين أولاً بأول، وسرعة العمل على حلها، وموافاته بما تم إنجازه على أرض الواقع.

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