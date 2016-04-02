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بالصور.. محافظ كفر الشيخ لـ"الأيتام": يكفيكم فخرا أن محمد ولد وعاش يتيما

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ لـ"الأيتام": يكفيكم فخرا أن محمد ولد وعاش يتيما بالصور.. محافظ كفر الشيخ لـ"الأيتام": يكفيكم فخرا أن محمد ولد وعاش يتيما
شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، واللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، عضو المجلس العسكرى السابق، اليوم السبت، حفل تكريم الأيتام ببرج البرلس، الذى أقيم بفندق القوات المسلحة بمدينة مصيف بلطيم، بحضور العقيد محمد السيد المستشار العسكرى للمحافظة، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة شرق، ورئيس مركز ومدينة بلطيم، ورؤساء مدن مصيف بلطيم وبرج البرلس ومطوبس، واللواء صبرى عزب رئيس فرع الأمن العام بمديرية الأمن، واللواء مصطفى سلطان مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وقال محافظ كفرالشيخ: نراعى الأيتام وندعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم، مشيًرا إلى أن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم، التى تأمر برعاية اليتيم، وخاطبهم قائلا: يكفيكم فخرًا أن قائدكم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذى ولد وعاش يتيمًا، ومات عظيمًا ، فأنتم أبطال تغلبتم على كل ظروف الحياة ومصاعبها، وأرى فيكم المستقبل الواعد، الذى ينقل إلى مصاف الدول المتقدمة.

وحث محافظ كفرالشيخ، المواطنين ورجال الأعمال للتبرع لصالح الأيتام، قائلاً: هذا حق أصيل للأيتام ومسئولية اجتماعية تقع على عاتق رجال الأعمال، والمجتمع نحو دور الأيتام .

وأكد محافظ كفرالشيخ ، إن عمل الخير فى الدنيا كلها، انطلق من هذا البلد الآمن مصر، وجاءت نصوص الكتاب والسنة لتفعيل الخير ، ووّصّفت هذه الأمة بأنهم يؤّثرون على أنفسهم؛ يقدمون غيرهم على أنفسهم حتى ولو كانوا من أهل العوز والحاجة (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)، وعمل الخير غريزة فى هذه الأمة، ولكن قد يضعف حينًا.

وفى نهاية الحفل، كرم محافظ كفرالشيخ، عددًا من الأيتام، وأمهاتهم، وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوزيع عدد من الهدايا لهم، كما قدم اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان، الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحفل، متوجها بالشكر أيضا للعقيد السعيد عبده، رئيس نادى وفندق القوات المسلحة، بمصيف بلطيم.

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (1)

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (2)

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (3)

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (4)

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (5)

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (6)

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (7)

حفل تكريم الايتام بكفر الشيخ (8)


>- برعاية مؤسسة "المسلمانى" الخيرية.. الغربية تحتفل بـ"يوم اليتيم"
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مصر 365

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