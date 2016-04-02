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وزير الآثار يختتم جولته فى أسوان بزيارة متحف النوبة

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وزير الآثار يختتم جولته فى أسوان بزيارة متحف النوبة وزير الآثار يختتم جولته فى أسوان بزيارة متحف النوبة
غادر الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، مطار أسوان الدولى، مساء اليوم السبت، بعد ختام جولته التفقدية لمحافظة أسوان، بزيارة متحف النوبة، يرافقه نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، والدكتور حسنى عبد الرحيم، مدير متحف النوبة، وعبد الناصر عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان.

وشملت جولة وزير الآثار، تفقد معبد إدفو شمال محافظة أسوان، ومتابعة مشروع المعونة الأمريكية لسحب المياه الجوفية الموجودة أسفل معبد إدفو، والوقوف على الترتيبات الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر إجراؤه خلال منتصف الشهر الجارى.

وضمت الزيارة أيضاً المرور على معبد كوم أمبو ومتحف التمساح، ثم التوجه إلى جزيرة الفنتين بمدينة أسوان، لتفقد المتحف الموجود بالجزيرة، والمقرر أن يعاد افتتاحه مرة أخرى أمام الزائرين خلال احتفالات مرور مائة عام على إنشائه فى عام 1917، بعد أن تم إغلاقه لترميمه خلال ثورة يناير 2011.


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