تعليم كفر الشيخ تقرر تعيين عبد العزيز جودة وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية

أصدرت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قرارا بتكليف عبد العزيز أنور جودة وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية، وكان جودة يعمل موجه رياضيات ومسئول التقويم الشامل والتعليم النشط بإدارة فوه التعليمية، والمدرب المعتمد للأكاديمية المهنية للمعلمين وبرنامج دعم التعليم بالوزارة .

وقال جودة فى تصريحات صحفية إن تكليفات الدكتورة منى مصطفى وكيل الوزارة بكفر الشيخ ، هى الاهتمام بالدور التربوى جنبا إلى جنب مع الدور التعليمى، وبذل أقصى الجهد فى المتابعة المستمرة والتوجيه لإثراء العملية التعليمية بما يؤدى إلى نتائج إيجابية داخل ديوان الإدارة وفى المدارس.

وأضاف جودة ، بأنه سيستثمر قرار تكليفه ليثبت أن جيل الشباب قادر على تحمل المسئولية بما لديه من طاقة وخصوصا، أن وكيلة الوزارة حريصة على خلق أجيال قادرة على تحمل المسئوليه للاستعانة بهم دوما.

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