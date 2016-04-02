أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم كفر الشيخ تقرر تعيين عبد العزيز جودة وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية

Google+ Print
تعليم كفر الشيخ تقرر تعيين عبد العزيز جودة وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية تعليم كفر الشيخ تقرر تعيين عبد العزيز جودة وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية
أصدرت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قرارا بتكليف عبد العزيز أنور جودة وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية، وكان جودة يعمل موجه رياضيات ومسئول التقويم الشامل والتعليم النشط بإدارة فوه التعليمية، والمدرب المعتمد للأكاديمية المهنية للمعلمين وبرنامج دعم التعليم بالوزارة .

وقال جودة فى تصريحات صحفية إن تكليفات الدكتورة منى مصطفى وكيل الوزارة بكفر الشيخ ، هى الاهتمام بالدور التربوى جنبا إلى جنب مع الدور التعليمى، وبذل أقصى الجهد فى المتابعة المستمرة والتوجيه لإثراء العملية التعليمية بما يؤدى إلى نتائج إيجابية داخل ديوان الإدارة وفى المدارس.

وأضاف جودة ، بأنه سيستثمر قرار تكليفه ليثبت أن جيل الشباب قادر على تحمل المسئولية بما لديه من طاقة وخصوصا، أن وكيلة الوزارة حريصة على خلق أجيال قادرة على تحمل المسئوليه للاستعانة بهم دوما.

- بالصور.. دورات تدريبية لمعلمى التربية الخاصة والدمج فى "تعليم كفر الشيخ"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365