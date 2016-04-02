تويتر يشتعل بسبب صورة #ليلي_علوي!

إشتعل موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر بسبب صورة الفنانة المصرية الكبيرة ليلي علوي، والتي ظهرت فيها محافظة علي جمالها ونضارتها كأنها فتاة في العشرين من عمرها، وهو الأمر الذي أثارت العديد من التعليقات حول تلك الصورة، بل وأن تلك الصورة أصبحت من أكثر الأشياء تدوالاً علي موقع الرسائل القصيرة.

وقد تباينت تعليقات المتابعين علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ما بين المشككين الصورة وأنها فوتوشوب، وبها العديد من التغييرات، حتي لا تظهر في تعبيرات الوجه الحقيقية للفنانة ليلي علوي وحكم السن، وبين البعض الأخر الذي يقول أنها بالفعل حافظت علي نفسها وجمالها بالرغم من تقدمها بالعمر وهو ما لا يظهر في تلك الصورة.

وقد كانت معظم تعليقات الفتيات إستغرب من تلك الصورة، والشكل الرائع الذي ظهرت به الفنانة المصرية القديرة، خاصة وأنها كبيرة في السن، ولكنها ما زالت تحافظ علي نفسها بهذا الشكل، وبجانب ذلك تعليقات الشباب المعجب بالفنانة الكبيرة سناً ومقاماً وجمالها الجاذب للإنظار بشدة، وتلك مجموعة من التغريدات حول هذا الموضوع

شبكةعيونالإخبارية

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