أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

تويتر يشتعل بسبب صورة #ليلي_علوي!

Google+ Print

إشتعل موقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر بسبب صورة الفنانة المصرية الكبيرة ليلي علوي، والتي ظهرت فيها محافظة علي جمالها ونضارتها كأنها فتاة في العشرين من عمرها، وهو الأمر الذي أثارت العديد من التعليقات حول تلك الصورة، بل وأن تلك الصورة أصبحت من أكثر الأشياء تدوالاً علي موقع الرسائل القصيرة.

وقد تباينت تعليقات المتابعين علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ما بين المشككين الصورة وأنها فوتوشوب، وبها العديد من التغييرات، حتي لا تظهر في تعبيرات الوجه الحقيقية للفنانة ليلي علوي وحكم السن، وبين البعض الأخر الذي يقول أنها بالفعل حافظت علي نفسها وجمالها بالرغم من تقدمها بالعمر وهو ما لا يظهر في تلك الصورة.

وقد كانت معظم تعليقات الفتيات إستغرب من تلك الصورة، والشكل الرائع الذي ظهرت به الفنانة المصرية القديرة، خاصة وأنها كبيرة في السن، ولكنها ما زالت تحافظ علي نفسها بهذا الشكل، وبجانب ذلك تعليقات الشباب المعجب بالفنانة الكبيرة سناً ومقاماً وجمالها الجاذب للإنظار بشدة، وتلك مجموعة من التغريدات حول هذا الموضوع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر»

34 معلومة عن «بمبة»: «تزوجت صلاح قابيل وقُتلت بدلًا من يسرا بـ35 طعنة في الصدر»

بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد»

بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة

13 نجمًا معروفًا انطلقوا من برامج المسابقات: إحداهم قُتلت ولن تصدق ملامحهم قبل الشهرة