وزير البيئة يصل من باريس بعد لقاء نظيرته الفرنسية

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قادما من فرنسا بعد زيارة استغرقت 3 أيام , التقي خلالها عدد من المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا وقضايا تغير المناخ .

والتقي فهمي خلال زيارته “مارى سيجولين رويال ” وزيرة البيئة والطاقة وشئون البحر الفرنسية لاستكمال ما دار من مباحثات بينهما خلال زيارتها الأخيرة لمصر فى فبراير الماضى , ضمن جولتها فى أفريقيا لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا , ومناقشة قضايا التغيرات المناخية ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين، والقضايا المطروحة والتنسيق بين مصر وفرنسا فى كل قضايا البيئة على ضوء رئاسة ” سيجولين ” مؤتمر الأمم المتحدة الـ 21 للمناخ حتى نوفمبر القادم ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة .