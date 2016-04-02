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وزير البيئة يصل من باريس بعد لقاء نظيرته الفرنسية

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وزير البيئة يصل من باريس بعد لقاء نظيرته الفرنسية وزير البيئة يصل من باريس بعد لقاء نظيرته الفرنسية

الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشؤون البيئة

وصل مطار القاهرة الدولي الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قادما من فرنسا بعد زيارة استغرقت 3 أيام , التقي خلالها عدد من المسئولين لبحث دعم علاقات التعاون بين وفرنسا وقضايا تغير المناخ .

والتقي فهمي خلال زيارته “مارى سيجولين رويال ” وزيرة البيئة والطاقة وشئون البحر الفرنسية لاستكمال ما دار من مباحثات بينهما خلال زيارتها الأخيرة لمصر فى فبراير الماضى , ضمن جولتها فى أفريقيا لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا , ومناقشة قضايا التغيرات المناخية ومجالات التعاون المختلفة بين البلدين، والقضايا المطروحة والتنسيق بين مصر وفرنسا فى كل قضايا البيئة على ضوء رئاسة ” سيجولين ” مؤتمر الأمم المتحدة الـ 21 للمناخ حتى نوفمبر القادم ورئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة .

 

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