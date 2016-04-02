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كيفية الحجز فى “مشروع السيسى” نصف مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى

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كيفية الحجز فى “مشروع السيسى” نصف مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى كيفية الحجز فى “مشروع السيسى” نصف مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى

أعلنت وزارة الأسكان عن أكبر مشروع لحجز الوحدات السكنية فى تاريخ وزارة الإسكان وهو ما يطلق عليه مشروع السيسى وسوف يبدأ الحجز فى حجز الشقق بداية من يوم 22 أبريل 2016 فى 27 محافظة مختلفة.

تبدأ المشورع بحوالى 100 ألف وحدة سكنية عبارة عن 3 غرف وصالة ويمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب فى 24 محافظة بداية من يوم 22 أبريل.

ثم يتم بعد ذلك فتح باب الحجز لعدد 400 ألف وحدة سكنية فى 27 محافظة بنظام التمليك بداية من أول مايو 2016 ويستمر فتح باب الحجز فيها حى 31 مايو 2016.

كيفية الحجز فى مشروع السيسى مشروع النصف مليون وحدة سكنية.

– شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد أو من فروع بنك الاسكان والتعمير بداية من 22 ابريل.

– سوف يتم تحديد المستحقين للوحدات ويتم سداد باقى مقدم الحجز خلال أسبوعين من تاريخ اخطار المتقدم من خلال رسالة على الموبايل المسجل.

– الوحدات التى لم يتم الانتهاء من تنفيذها سوف يتم سداد باقى مقدم الحجز على أقساط قبل الاستلام.

الوحدات السكنية المعروضة :

– سعر الوحدات السكنية كاملة التشطيب 154 ألف جنيه بالاضافة لنسبة 5 % من سعر الوحدة يتم وضعها كوديعة صيانة يتم تقسيطها مع ثمن الوحدة.

– مقدم الحجز 9 آلاف جنيه ويتم استرداده فى حالة عدم التخصيص ويتم سداد المقدم فى أى مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية على حساب بنك التعمير 0135013000234818

– يتم تقسيط سعر الوحدات السكنية على 20 سنة بنظام التمويل العقارى مع دعم المستفيد بمبلغ يتراوح ما بين 5 : 25 ألف جنيه حسب دخل المستفيد.

شروط حجز الوحدات السكنية فى مشروع السيسى:

– الحد الأدنى للدخل الشهرى ألف جنيه أو 3500 ألف للأسرة أو 2500 للأعزب.

– قيمة القسط الشهرى 350 جنيها حد ادنى.

– الأولوية فى الحجز المتزوج ويعول ، والأرملة التى تعول، والطلقة التى تعول، المتزوج، ثم الأعزب، والأولوية فى كل ما سبق للأضغر سناً.

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