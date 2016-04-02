النجم وينتوورث ميلر يردّ على منتقديه: فكّرت في الانتحار

ردّ الممثل الأمريكي وينتوورث ميلر Wentworth Miller، نجم مسلسل Prison Break الشهير، على الانتقادات الكثيرة التي واجهته في الآونة الأخيرة بسبب تقلّبات وزنه.

ونشر ميلر رسالة حزينة عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، قائلاً لمعجبيه إنه عانى من تقلبات الوزن طوال حياته، لافتاً إلى أن الأمر دفعه إلى التفكير في الانتحار.

وبحسب ما نشرت صحيفة Hollywood Life، فإنّ الصورة التي أشعلت جمهوره، وسبّبت الانتقادات، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في 28 مارس/آذار الجاري، وظهر النجم في جانب منها وهو في بنية جيدة، بينما يظهر في أخرى التقطت قبل 6 سنوات بوزن زائد بشكل ملحوظ.

نجوم حاولوا الانتحار ولكن!

وكشفت الصحيفة نفسها عن أن وينتوورث ميلر لم يرد أن يتجاهل الأمر، فردّ على كارهيه، الذين يعتقدون أنه لا بأس من إبداء السخرية مما يعرف في الثقافة الأمريكية بالـ "سخرية البدانة Fat-Shame"، بينما هم يجهلون الظروف النفسية للشخص الذي يمرّ في هذه الحالة.

وقال الممثل البالغ من العمر 43 عاماً في تعليقه، إنه كان يمرّ في مرحلة من الاكتئاب الشديد، عندما التقطت هذه الصور، وإنه يريد مشاركة قصته مع الجميع.

وأضاف: "وجدت نفسي اليوم مادة للتهكم على الإنترنت، وليست هذه أول مرة، لكن هذه الصورة تختلف عما سبق. ففي عام 2010 كنت شبه متقاعد من العمل في التمثيل، وكنت أحاول الابتعاد عن الأضواء لأكثر من سبب، أولها أنني كنت أفكر في الانتحار، وفي ذلك الوقت كنت أعاني بصمت مثل كثيرين غيري".

وتابع، "كان عدد العارفين بما أمرّ به قليلاً جداً. كنت أشعر بالخزي والألم. نظرت إلى نفسي كبضاعة فاسدة، والأصوات في رأسي كانت تدفعني إلى تدمير نفسي. وقد عانيت من الاكتئاب منذ كنت طفلاً، وهي معركة كلفتني الكثير من الفرص والعلاقات وآلاف الليالي المؤرقة".