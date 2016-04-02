ممثلات سوريات اعتزلن الفن بسبب الزواج

تعدّ زيجات الوسط الفني من أكثر الزيجات إثارة للجدل في العالم وأكثر تتبعاً من الصحافة و من الجمهور، لأن القسم الأكبر من هذه الزيجات ينتهي بالطلاق، خصوصاً إذا كان الزوج والزوجة من الوسط الفني. بالطبع، ذلك لا ينفي وجود زيجات فنية استمرّت، ويعيش أصحابها حياة سعيدة .

وفي نفس الوقت، فإنّ هناك حالات زواج في الوسط الفني أدّت إلى ابتعاد صاحبتها عن مهنة التمثيل بشكل كامل، وبالتحديد الزيجات التي يكون فيها الزوج من طبقة الأغنياء، إذ يرفض عمل زوجته كممثلة.

لينا دياب آخر المنضمّات لهذه القافلة

الفنانة السورية لينا دياب، التي ابتعدت عن التمثيل بشكل كامل، من دون إيضاح الأسباب سوى بتعليقات مقتضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تركت موقع تصوير مسلسل " فارس وخمس عوانس " في الموسم الماضي، من دون أن تخبر الشركة المنتجة، فتوالت القصص و الحكايات عن سبب غيابها، ليكون الخبر الأقرب إلى التصديق هو زواجها بابن رجل الأعمال وتاجر العطور المعروف عبد الصمد القرشي، على الرغم من نفي لينا هذه الشائعة عبر " انستقرام "، إلا أنها لم توضح أسباب غيابها عن الساحة الفنية، وهي التي كانت حاضرة عبر عدة أعمال في الموسم الواحد قبل اختفائها.

هبة نور أيضاً

الممثلة السورية هبة نور اختفت أيضاً من دون سابق إنذار، إذ لم تشارك في أيّ عمل درامي منذ الموسم الماضي، على الرغم من أنّها كانت تشارك في ثلاثة إلى أربعة أعمال في الموسم الواحد؛ والمعلومات تقول إنها تقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد في دبي، حيث تزوجت رجل أعمال شاب رفض فكرة قيام زوجته بالتمثيل.

نورمان أسعد الأشهر

النجمة السورية نورمان أسعد ، التي ابتعدت عن الفنّ منذ عام 2006 ، تزوجت رجل أعمال، فطلّقت الفن وكلّ ما يمت له بصلة، حتى أنها لا تقيم أيّ علاقة صداقة مع زملائها السابقين في الوسط الفني.

وكانت نورمان قد تزوّجت في بداية حياتها الفنية النجم أيمن زيدان، ثمّ حدث الطلاق، لتتزوج بعده المخرج العراقي عدنان إبراهيم، قبل أن تتزوّج زوجها الحالي وتعتزل التمثيل.

سوزان نجم الدين ابتعدت لفترات

النجمة السورية سوزان نجم الدين، وعقب زواجها برجل أعمال سوري، ابتعدت لفترات عن التمثيل، وافتتحت شركة إنتاج خاصّة بها، فأنتجت من خلالها أعمالاً قليلة، شاركت ببطولتها، لكنها كانت تغيب لفترات طويلة. لكنها بعد انفصالها عن زوجها، عادت لتشارك بقوة في الساحة الدرامية.

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