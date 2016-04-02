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نجاة مطرب أراب أيدول من حادث وتهشم سيارتيه

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السبت 02-04-2016 17:54

تعرض مطرب أراب أيدول أحمد جمال لحادثين خلال يومين وتهشمت في المرة الأولى سيارته فيما تهشمت في المرة الثانية سيارة قام بتأجيرها.

ونشر أحمد صورة للسيارتين عبر حسابه الشخصي على فيس بوك وعلق عليها قائلا:"اللهم لا اعتراض و قدر الله ماشاء فعل لما حادثة حصلتلي بعربيتي اول امبارح ( على شمال الصورة ) محبتش اقول عشان متقلقوش عليا .. لكن النهاردة عملت حادثه تانية بالعربية اللي أجرتها (على يمين الصورة ) وانا في طريقي للأسكندرية بحمد ربنا ان محصليش أي حاجة لكن محتاج دعواتكم و ربنا يكفينا ويكفي الجميع شر الطريق النهاردة 2/4 يوم ميلادي و الله أعلم كان هيبقى يوم ايه تاني".

 

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