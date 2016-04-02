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كارثة كبيرة لعائلة "أبو عصام" تعجل انهائه لـ "احمر"

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السبت 02-04-2016 18:14

أنهى النجم السوري عباس النوري تصوير احد ادوار البطولة في مسلسل " احمر " للمخرج جود سعيد حيث يؤدي شخصية " القاضي خالد " وهو رجل على ارتباط برجال اعمال وعلاقات فساد مع مجتمع رجال الاعمال ولكن كل يبدأ مع جريمة مقتله التي يقود التحقيق فيها صديقه " حليم " حيث ان هذه الجريمة تكشف الكثير من علاقاته المشبوهة .

من جهة اخرى سيبدأ النوري خلال الأيام القليلة المقبلة تصوير شخصية " ابو عصام " في الجزء الثامن من مسلسل " باب الحارة " حيث ستحمل الشخصية في هذا الجزء الكثير من المفاجآت كما علم " سيدتي نت " بشكل خاص وحصري حيث ان كارثة كبيرة ستحل بعائلة أبو عصام تضعه في موقف صعب جداً عدا عن مواجهته مع المهندس " زهدي " الذي يؤدي دوره النجم السوري فادي صبيح والذي يعمل على إقناع أهالي الحارة ببيع بيوتهم تمهيداً لهدمها وبناء حارة حديثة وهو الأمر الذي لن يسمح " أبو عصام " بمروره .

 

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