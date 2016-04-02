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هل نجحت كندة حنا بخداع جمهورها؟

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السبت 02-04-2016 18:19

أعلنت الفنانة السورية كندة حنا مساء أمس انسحابها من مسلسل البيئة الشامية " خاتون " للمخرج تامر اسحاق و إنتاج شركة " غولدن لاين " .

وكتب كندة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " لأسباب سأشرحها لاحقاً أعلن انسحابي من مسلسل خاتون واتمنى لأسرة العمل التوفيق " .

اللافت ان قسم من جهور كندة ومتابعيها اعجب بذلك وأكدوا انهم لا يفضلون أن يروها بأعمال البيئة الشامية بينما القسم الآخر اكد أن الموضوع لا يتعدى " كذبة نيسان " وأن الموضوع واضح وضوح الشمس وقال احد المتابعين " صرتي مصورة نص المسلسل وهلق عم تقولي انسحبتي ، واضحة كذبة نيسان " .
وأضاف متابع آخر : لو قلتي أنك انسحبتي من باب الحارة كنا صدقنا " .

بدورها تأكدت " سيدتي نت " أن الموضوع لا يعدو كونه كذبة الاول من ابريل / نيسان وأن كندة أخبت ان تشارك جمهورها بهذه المناسبة .

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