نجلاء بدر تحتفل بخطوبتها في مناخ عائلي

احتفلت الممثلة والإعلامية نجلاء بدر بخطوبتها على شاب يدعى محمد عفيفي وذلك في مناخ عائلي حيث اقتصر الحفل على أهل العروسين وأصدقائهما فقط.

وكانت شائعات الارتباط قد لاحقت نجلاء بدر كثيرا إلا أن هذه المرة لم تكن شائعة.

وأخر ظهور فني لنجلاء بدر من خلال فيلمها"قدرات غير عادية"مع المخرج داوود عبد السيد وحقق الفيلم نجاحا كبير.

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