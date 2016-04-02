بالصور: نيللي كريم تنفرد بالبوستر الأول لـ "سقوط حر"

تؤمن الفنانة نيللي كريم دوماً بالبطولة الجماعية بخاصة في أعمالها الدرامية للشاشة الصغيرة، واعتادت أن تشارك أهم نجوم أعمالها تصوير المنشورات الدعائية، ولكنها خالفت كل قواعدها مع البوستر الأول لمسلسلها الجديد "سقوط حر" بعدما ظهرت بمفردها وكأنها تتأهب للقفز من النافذة.

المسلسل الذي يدور فى عوالم المرض النفسي، فرض أجواءه الغامضة على الأفيش الأول، بعدما بدت نيللي كريم وكأنها خارجة لتوها من نافذة منزل قديم وتستعد للقفز، علماً بأنها تقدم فى المسلسل شخصية سيدة تقتل زوجها لأسباب نفسية.

يشار أن مسلسل "سقوط حر" من بطولة نيللي كريم، ونجلاء بدر، وأحمد جمال سعيد، وأحمد وفيق، وأنوشكا، وإنجي المقدم، ونهى عادل، وفرح يوسف، من تأليف مريم نعوم، وإخراج شوقي الماجري، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2016.

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