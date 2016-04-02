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ليلى علوى تحتل تويتر بهاشتاق "كل ما تكبر تصغر"

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السبت 02-04-2016 19:37

كعادتها مع كل جلسة تصوير جديدة، تصدرت "قطة السينما المصرية" ليلى علوي صدارة "التراند" المحلي لموقع التغريدات "تويتر"، بهاشتاق "كل ما تكبر تصغر" بعد ساعة واحدة من كشفها عن صورتها الجديدة .

الفنانة ليلى علوى خطفت أنظار جمهورها عقب ظهورها على غلاف مجلة enigma، بعدما ظهرت مرتدية "بلوزة" مطرزة وتنورة من الفرو، وطوق رأس ملتف حول جبهتها وشعرها, مع نحافة زائدة للوجه وأكدت أغلب التعليقات أن ليلى التى عانت طويلاً من البدانة باتت "كل ما تكبر تصغر".

 

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