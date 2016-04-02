بالفيديو - أرسنال ينتقم من واتفورد وينعش آماله في الدوري الإنجليزي بمشاركة النني

نجح أرسنال في الثأر من ضيفه واتفورد بعد أن هزمه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واتفورد كان قد أطاح بأرسنال من كأس إنجلترا على الملعب ذاته الشهر الماضي بعد أن هزمه بهدفين مقابل هدف.

وشارك المصري محمد النني في المباراة بالتشكيل الأساسي للمباراة حتى نهايتها ليستمر في الحفاظ على موقعه الأساسي مع كتيبة أرسين فينجر.

ورفع أرسنال رصيده من النقاط إلى 58 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي المتصدر.

أرسنال لم ينتظر كثيرا حتى تقدم عن طريق أليكسيس سانشيز الذي ارتقى في الدقيقة الرابعة لعرضية رائعة من إيووبي ليرسلها برأسه لكن جوميز حارس واتفورد تصدى لها لتسقط أمام المهاجم التشيلي الذي حولها للمرمى.

استمر المدفعجية في حصار واتفورد وكاد إيووبي أن يسجل بتسديدة رائعة لكن جوميز تصدى لها وأخرجها لركنية.

ونجح النيجيري أليكس إيووبي في تسجيل ثاني أهدافه مع أرسنال بعد أن حول هدية أليكسيس سانشيز الذي أرسل له عرضية أرضية من الناحية اليمنى لم يجد لاعب الوسط الشاب صعوبة في إيداعها داخل الشباك في الدقيقة 38.

في الشوط الثاني دخل أرسنال بقوة ليسجل الهدف الثالث عن طريق هيكتور بيليرين في الدقيقة 48 بتسديدة يسارية حولت اتجاهها بعد أن اصطدمت ببرودويل لاعب واتفورد لتخدع جوميز حارس واتفورد وتسكن الشباك.

وكاد إيووبي أن يضيف الرابع بعدها بدقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بيسراه لكنها ارتطمت بالعارضة ليهدأ رتم المباراة بشكل كبير.

وكاد ديني أن يسجل هدفا لواتفورد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن أوسبينا تصدى لها بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أضاف البديل ثيو والكوت الهدف الرابع لأرسنال بعد مجهود رائع من جويل كامبل الذي راوغ نيوم مدافع واتفورد قبل أن يرسل عرضية حولها الجناح الإنجليزي في الشباك.

شاهد أهداف المباراة