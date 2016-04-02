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باكتساح.. محمد صلاح لاعب شهر مارس في روما للمرة الثانية على التوالي

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باكتساح.. محمد صلاح لاعب شهر مارس في روما للمرة الثانية على التوالي باكتساح.. محمد صلاح لاعب شهر مارس في روما للمرة الثانية على التوالي

اختير الجناح المصري الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف روما، كاللاعب الأفضل في شهر مارس بناء على تصويت الجمهور متخطيا ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي.

وسجل صلاح هدفين في 4 مباريات لعبهم خلال شهر مارس.

وحصد الجناح المصري 70% من أصوات الجماهير من خلال تصويت أجراه الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان صلاح قد اختير كأفضل لاعب في فبراير أيضا متخطيا الشعراوي وبيروتي وأنتوني روديجير، وقتها حصد 74% من مجمل تصويتات الجماهير.

وشارك صلاح هذا الموسم مع روما في 34 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالهم 12 هدفا، كما صنع 7 آخرين.

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