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بالفيديو - أتليتكو يمطر شباك بيتيس بخمسة أهداف في الليجا

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بالفيديو - أتليتكو يمطر شباك بيتيس بخمسة أهداف في الليجا بالفيديو - أتليتكو يمطر شباك بيتيس بخمسة أهداف في الليجا

(إفي): أمطر أتليتكو مدريد شباك ضيفه ريال بتيس بخمسة أهداف مقابل واحد في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

سجل خماسية أتليتكو كل من فرناندو توريس (ق37 وق65) وانطوان جريزمان (ق42 وق81)، وتوماس تييي بارتي (ق90).

بينما حمل هدف الحفاظ على ماء الوجه بالنسبة للفريق الضيف توقيع روبين كاسترو (ق79).

وبهذا يرتفع رصيد أتليتكو إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ويقلص الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر إلى ست نقاط بصورة مؤقتة انتظارا لما تسفر عنه مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

بينما يمنى ريال بتيس بالهزيمة رقم 13 هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة، في المركز 14، بفارق الأهداف خلف فالنسيا، الذي يحل ضيفا على لاس بالماس في وقت لاحق، في اطار منافسات نفس الجولة من الليجا.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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