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صور.. ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر بفوز لاعبين من بلجيكيا وفرنسا

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ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، الحفل الختامي لبطولة كأس العالم للبلياردو التي نظمتها مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبلياردو بحضور محمد بدر محافظ الأقصر و فاروق البرقي رئيس الاتحاد الدولي للبلياردو ومحمد القماح رئيس الاتحاد المصري للبليارد وحسين الشريف رئيس الاتحاد الإفريقي للبلياردو وعمرو الخرادلي رئيس الاتحاد العربي للبلياردو وخالد طه مدير عام مؤسسة “أخبار اليوم” وقيادات مؤسسة أخبار اليوم.

واختتمت البطولة بفوز اللاعب البلجيكي ايدى ميركس بالمركز الأول ، واللاعب الفرنسى جيرمى بيرو بالمركز الثانى ، وكلاً من اللاعب الكورى شو جى هو و اللاعب اليونانى بوليكرونو بوليس بالمركزالثالث.

يشار إلي أن البطولة هذا العام شارك بها 148 لاعباً من 20 دولة.

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

ختام بطولة كأس العالم للبلياردو بالأقصر

 

 

 

 

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