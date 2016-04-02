وفد من الكونجرس الأمريكي يزور مصر

بدأ وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور ليندسي جراهام اليوم السبت، زيارة لمصر تستمر يومين لإجراء سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين المصريين.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم ، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد بقيادة السيناتور ليندسي جراهام خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمن والاستقرار والحرب ضد الإرهاب.

ويزور الوفد كذلك عدداً من المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي المصري ودعم التنمية الاقتصادية.

أ ش أ