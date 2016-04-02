صحيفة بلجيكية: مفاجأة كبيرة منتظرة في بداية الحسم الأوروبي والسبب تريزيجيه

مفاجأة كبيرة في الانتظار في بداية مشوار حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا. أندرلخت يواجه جينك، ومحمود حسن "تريزيجيه" يستعد للظهور كأساسي في المباراة.

أصحاب المراكز الـ6 الأولى في الدوري البلجيكي يشاركون معا في مجموعة واحدة تحت مسمى (مجموعة التأهل لدوري الأبطال).

صاحب المركز الأول في المجموعة يتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال. ثاني الترتيب يلعب تصفيات أخرى لدوري الأبطال. والثالث إلى الدوري الأوروبي والرابع إلى تصفيات الدوري الأوروبي.

وفي أولى مباريات أندرلخت في مجموعة التأهل، سيواجه كي آر سي جينك يوم الأحد.

وسلطت الصحف البلجيكية الضوء على المباراة المنتظرة في بداية مشوار التأهل. صحيفة voetbalkrant تحدثت هنا عن مفاجأة منتظرة والسبب تريزيجيه.

وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه لاعب الأهلي المعار يستعد للظهور كأساسي في المباراة وذلك نظرا للإصابات التي ضربت صفوف أندرلخت.

الظهور الأساسي الوحيد لتريزيجيه كان أيضا أمام جينك في الجولة الـ22 من الدوري البلجيكية.

وبشكل عام شارك تريزيجيه في 5 مباريات مع أندرلخت خلال الدوري والدوري الأوروبي.

وأكدت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة أنه وبنسبة كبيرة جدا سيلعب تريزيجيه منذ البداية كجناح أيسر.

وشارك تريزيجيه كأساسي مع منتخب مصر أمام نيجيريا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أمم إفريقيا. قبل أن يشارك كبديل في لقاء الجولة الرابعة.