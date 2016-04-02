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للحامل.. 5 علامات تنذرك باقتراب الولادة

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للحامل.. 5 علامات تنذرك باقتراب الولادة للحامل.. 5 علامات تنذرك باقتراب الولادة
العديد من النساء قد لا يعرفن علامات الولادة أو يتجاهلنها، وهو ما ينتج عنه الولادة فى أى وقت دون تحضير، وهناك علامات يجب أن تنتبه إليها المرأة لأنها تنذرها بالاقتراب الولادة قبل حدوثها بأيام .

ووفقا لذلك أوضح الموقع الأمريكى "oexpect Whatt"، بعض العلامات التى تدل على اقتراب الولادة، وتتضمن الآتى:

1-نزول الطفل إلى الحوض:


>قبل أسابيع قليلة من الولادة سوف ينزل الطفل للحوض وتكون رأسه منخفضة لأسفل فى المثانة، مما ينتج عنه دخول الحمام بشكل متكرر جدا، كما حدث فى الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

2- اتساع عنق الرحم:


>ووفقا للتقرير يبدأ عنق الرحم فى التمدد والتوسع قبل أيام أو أسابيع من الولادة، ويتم تتبع ذلك عن طريق اختبار ذاتى لعنق الرحم.

3- الشعور بالتشنجات وآلام الظهر:


>وأشار التقرير إلى أنك قد تشعرين ببعض التشنجات وآلام فى الفخذ وأسفل الظهر، لأن العضلات والمفاصل تمتد وتتحول استعدادا للولادة.

4- الشعور بليونة فى المفاصل:


>طوال فترة الحمل يفرز الجسم هرمون الريلاكسين، الذى يعمل على تليين الأربطة واسترخائها، وقبل أيام من الولادة قد تشعرين أن جميع المفاصل فى جميع أنحاء الجسم أكثر مرونة واسترخاء، وهى وسيلة طبيعية لفتح الحوض وحدوث الولادة.

5-الإسهال:


>وفقا للتقرير فإن من علامات الولادة استرخاء عضلات الرحم استعدادا للولادة، وأيضا عضلات الجسم الأخرى كالعضلات الموجودة فى المستقيم، التى تجعل حركة الأمعاء رخوة ومرنة وينتج عنها الإسهال، وهو أمر طبيعى ومن علامات اقتراب الولادة.

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