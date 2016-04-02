للحامل.. 5 علامات تنذرك باقتراب الولادة

العديد من النساء قد لا يعرفن علامات الولادة أو يتجاهلنها، وهو ما ينتج عنه الولادة فى أى وقت دون تحضير، وهناك علامات يجب أن تنتبه إليها المرأة لأنها تنذرها بالاقتراب الولادة قبل حدوثها بأيام .

ووفقا لذلك أوضح الموقع الأمريكى "oexpect Whatt"، بعض العلامات التى تدل على اقتراب الولادة، وتتضمن الآتى:

1-نزول الطفل إلى الحوض:

2- اتساع عنق الرحم:

3- الشعور بالتشنجات وآلام الظهر:

4- الشعور بليونة فى المفاصل:

5-الإسهال:

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