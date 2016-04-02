معتقدات في رعاية المرأة أثناء حملها وبعد ولادتها

يعرف عن أهالينا وجدّاتنا التمسك بعادات الزمن الجميل التي تربوا عليها وهي من قناعاتهم، في دولة السعودية تُعرف بعادات وتقاليد معينة، ومن عاداتهم في رعاية المرأة أثناء حملها وبعد ولادتها ميزة تدمج الخبرة مع التقاليد.

فزوجة الابن ما إن يُعرف بأنها حامل حتى تبدأ النصائح من الجدة والوالدة وأم الزوج بالانتباه لحركتها وطعامها إلى غير ذلك من الأمور حتى تنجب، فقد كنّ لا يعترفن بالمستشفيات، ويأخذن الأدوية من العطار، زمن تميز بالحب والود والخبرة. واعتبر هذا الجيل أن هذه المعتقدات من قبيل الخرافات، ومع مرور الزمن أثبتت الدراسات العلمية صحة بعض هذه العادات.

لمعرفة عادات أهل السعودية قديماً في التعامل مع المرأة الحامل وما بعد الولادة إلتقت "سيدتي" بالسيدة ملاك حسن مراد من خبيرات أهل المدينة المنورة بهذه العادات:

في معرفة نوع الجنين:

كانوا قديماً يعرفن نوعه بعدة علامات منها:

- إذا شعرت الحامل بحركة الجنين في وقت مبكّر من الحمل فهذا ذكر وإذا كان العكس فهي أنثى.

- كانت هناك مقولة قديمة ترددت كثيراً على ألسنة جداتنا وهي "حمل الولد خفيف وحمل البنت ثقيل".

- إن كانت بطن الحامل كبيرة الحجم وبشكل طولي فإن المولود ذكر، وإن كانت أقل علواً وبالعرض فهي أنثى.

كيفية العناية بالحامل حتى الولادة:

- البكرية ( الحامل لأول مرة) تحاط بكثير من الرعاية والتدليل من أهلها وأهل الزوج في طعامها وشرابها فكانت تأكل الخضروات والفواكه الطازجة وتشرب الحليب الطازج.

- من الاعشاب التي تنصح استعمالها حين يحين آلام المخاض (محلب، جوزة الطيب ، زيت زيتون، جنزبيل ، فكس) تخلط وتدهن في اسفل البطن والظهر لتساعد في تسارع الطلق.

- عند الولادة تحضر الداية القابلة إلى المنزل مع تواجد الأهل وما أن يسمع صوت الطفل حتى يبدأ التكبير والتهليل.

طقوس ما بعد الولادة:

- لابد أن تكون الوالدة في غرفة دافئة وتبتعد عن التكييف والمناطق الباردة لمنع دخول الهواء للرحم والجسم.

- ارتداء الملابس الواسعة.

من الأطعمة الموصي بها بعد الولادة:

- الاهتمام بنوعية الطعام فلا بد أن يكون طازجاً كمرقة اللحم والدجاج البلدي والبيض بالكرات ليساعد في ادرار حليب الام .

- شرب المشروبات الساخنة كالحليب واليانسون والمرّه، وعصير البرتقال الدافئ.

- كوب الحليب ممزوجا بصفار البيض في الصباح الباكر، لما له فوائد لتخفيف لألم الظهر.

- "العريكة" نوع من انواع الاطعمة المصنوعة من دقيق الحب والسمن البلدي والسكر او العسل .

سفوف العشرين:

سفوف يسمى سفوف العشرين يؤخذ بعد عشرين يوم من الولادة مكوناته (الغراء، الرشاد، بذر الحمر، لوز البجلي ، سكر نبات) يساعد بشد الظهر وتقويته بعد تعب الولادة.

المغطس:

وهو عباره عن خليط من الاعشاب للجلوس في مائه بعد الولادة هو عبارة ( كدباغ، ملح الخشن، قشر الرمان) ليطهر ويساعد إلتئام الجرح والرحم .

التمريخ:

هو نوع من انواع المساج متخصصه به الداية ويفضل بعد ثلاث يوم من الولادة لمدة ثلاث ايام، وبعد ذلك تربط البطن بعمة الرجل لصلبتها لشد البطن والرحم .

ومن المحاذير:

- منع شرب الماء البارد، فلابد من غليه، ويضاف اليه المستكة ومن ثم تشربه دافئاً لان الماء البارد يضر رحم المرآة .

- لا يحبذ أن تُرضع طفلها امام احد لابد ان تذهب لغرفة بمفردها خوفا عليها من العين .

- الامتناع عن اكل بعض الأطعمة كالبامية والملوخية والارز والبطيخ لأنها تساعد بإكثار الإفرازات المهبلية .