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مران الإسماعيلي – غياب إسلام جمال وغموض موقفه من اللحاق بمباراة الزمالك

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مران الإسماعيلي – غياب إسلام جمال وغموض موقفه من اللحاق بمباراة الزمالك مران الإسماعيلي – غياب إسلام جمال وغموض موقفه من اللحاق بمباراة الزمالك

تغيب إسلام جمال مدافع الإسماعيلي المعار من الزمالك عن مران فريقه اليوم السبت، ليزداد غموض موقفه من اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض.

ويستعد الدراويش لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في الجولة الـ23 من الدوري.

وكان جمال قد تعرض للإصابة بكدمة في الركبة خلال مران أمس الجمعة، ليغيب عن تدريبات اليوم.

ويخضع اللاعب لفحوصات خاصة في القاهرة، على أن يعود للإسماعيلية مساء اليوم بنتائجها والتي ستحدد موقفه من المشاركة أمام الزمالك.

وذكر مراسل FilGoal.com أن خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي لجأ إلى تجربة عدد من اللاعبين في مران اليوم لتعويض الغياب المحتمل لإسلام جمال.

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