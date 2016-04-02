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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني بلبنان وسقوط قتيل

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تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني بلبنان وسقوط قتيل تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الفلسطيني بلبنان وسقوط قتيل

أرشيفية

قال شهود من رويترز ووسائل إعلام إن شخصا قتل وأصيب آخرون في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان بعد اشتباك جماعتين سياسيتين متناحرتين للمرة الثانية خلال أسبوع.

وكان رجلان قد قُتلا بالرصاص في نفس المخيم يوم الاثنين بسبب توترات بين أعضاء حركة فتح الفلسطينية وجماعة إسلامية متشددة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن حسين عثمان عضو فتح قُتل في شتباك يوم الجمعة.

وقال شاهد من رويترز إن إطلاق النار اندلع مجددا صباح يوم السبت بعد أن هدأ أثناء الليل.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان وكثيرا ما شهد نزاعات بين الفصائل تحولت إلى عنف دام.

ولا تخضع المخيمات الفلسطينية في لبنان لسلطة أجهزة الأمن اللبنانية.

 

 

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