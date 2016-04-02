أم تشعل النيران في إبنتها لرفضها الصلح بينها وبين والدها في إهناسيا ببني سويف‎

المراسل – محمد شعبان

تخلت ربة منزل عن مشاعر الأمومة والإنسانية وأقدمت علي ثكب البنزين وإشعال النيران في إبنتها الجامعية في إهناسيا ببني سويف عقب رفضها الصح بينها وبين والدها.

وكان اللواء محمود العشيري، مدير أمن بني سويف، تلقي إخطارا من مركز شرطة إهناسيا يفيد بوصول “شروق . ع . س” طالبة بكلية التربية جامعة بني سويف لمستشفي إهناسيا المركزي ومصابة بحروق شديدة في جميع أنحاء الجسم وحالتها سيئة.

وأوضحت التحريات الأولية التي قام بها الرائد محمد عبداللطيف رئيس مباحث اهناسيا أن والدة المجني عليها وتدعي “نعمة . س . ح” 40 عام هي وراء إشعال النيران في إبنتها عن طريق سكب البنزين عليها عقب رفضها الصلح بينها وبين والدها.