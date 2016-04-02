اندلاع حريق بمركز تجاري تحت الإنشاء بالعاصمة القطرية

نشب حريق بمركز تجاري تحت الإنشاء في العاصمة القطرية الدوحة، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية، التي قالت إنها تحاول إخماد الحريق.

وأفادت الوزارة ان الحريق اندلع بعد ظهر السبت في مركز تجاري قيد الإنشاء، قرب نادي الريان الرياضي بالعاصمة الدوحة، حسبما ذكرت “سكاينيوز عربية”.

ويقع المكان بالقرب من موقع بناء “مول قطر”، المركز التجاري الكبير، المتاخم لملعب لكرة القدم من المقرر أن تقام فيه مباريات كأس العالم 2022.

وأظهر تسجيل مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد فوق المركز التجاري.

ولم تعلق شركة “أورباكون” للتجارة والمقاولات، التي تقوم بتشييد المركز التجاري، على ملابسات الحادث على الفور.