أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الزمالك - وعد وطلب من ماكليش للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

Google+ Print
مران الزمالك - وعد وطلب من ماكليش للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي مران الزمالك - وعد وطلب من ماكليش للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك اجتماعا بلاعبي الفريق الأول على هامش مران الفريق يوم السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري يوم الأثنين.

وأكد ماكليش للاعبيه خلال الاجتماع على حرصه الدائم على مشاركة كل اللاعبين وإعطاء الفرصة للمشاركة وعدم التحيز لأي لاعب بالفريق على حساب زميله.

وطالب الاسكتلندي لاعبيه بالفوز على الإسماعيلي للاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري الذي يحتلها الأهلي برصيد 47 نقطة مقابل 41 للزمالك.

وطلب ماكليش من اللاعبين تعويض خسارة الدور الأول من الإسماعيلي بهدف سجله إسلام جمال في استاد الإسماعيلية.

وعلى هامش المران حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي على مؤازرة الفريق أثناء أداء مرانه يوم السبت وطالبهم بالفوز على الإسماعيلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع