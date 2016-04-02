مران الزمالك - وعد وطلب من ماكليش للاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك اجتماعا بلاعبي الفريق الأول على هامش مران الفريق يوم السبت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري المصري يوم الأثنين.

وأكد ماكليش للاعبيه خلال الاجتماع على حرصه الدائم على مشاركة كل اللاعبين وإعطاء الفرصة للمشاركة وعدم التحيز لأي لاعب بالفريق على حساب زميله.

وطالب الاسكتلندي لاعبيه بالفوز على الإسماعيلي للاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري الذي يحتلها الأهلي برصيد 47 نقطة مقابل 41 للزمالك.

وطلب ماكليش من اللاعبين تعويض خسارة الدور الأول من الإسماعيلي بهدف سجله إسلام جمال في استاد الإسماعيلية.

وعلى هامش المران حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي على مؤازرة الفريق أثناء أداء مرانه يوم السبت وطالبهم بالفوز على الإسماعيلي.