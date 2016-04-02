الراهب مارتيروس بالدير المنحوت: إعادة رفع المساحات لشق الطريق الجديد

قال الراهب مارتيروس الريانى أحد رهبان الدير المنحوت بمحافظة الفيوم، إن الدولة والكنيسة لا يتعاملان مع أزمة الدير المنحوت وشق طريق الفيوم/ الواحات بجدية، حيث إن الدولة رغم موافقتها على تخصيص 3 آلاف فدان للرهبان وبناء سور، فإنه لم يتم تسجيل هذه المساحة رسميا، والدولة تشترط التسجيل بعد مرور الطريق، وهو ما يسبب حالة من الخوف والرعب للرهبان، حيث إن تسجيل هذه المساحة هو الأمان لهم.

وأضاف مارتيروس فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة أيضا لم تتخذ خطوات جدية فى حل الأزمة، حيث إنه لم يتم حتى الآن إرسال أسقف بشكل رسمى الدير للإقامة وسط الرهبان وطمأنتهم والوقوف بجانبهم.

ولفت مارتيروس إلى أن ما تردد عن خلاف بين الرهبان ومهندسى شركة أيوبكو أثناء رفع المساحات، هو خلاف عادى حول المساحات وليس مع المهندسين، وسيتم اليوم اعادة رفع المساحات بشكل عملى ووفقا للخرئط المساحية.

وأكد مارتيروس أنه اليوم سيخاطب الدولة والجهات الأمنية لضرورة التعامل بجدية مع الأزمة واتخاذ خطوات لحلها، فلابد أن تسجل الدولة المساحات التى تم تخصيصها للرهبان، وترسل الكنيسة أحد الأساقفة ليكون مسؤلا عن الدير ويقيم وسط الرهبان.

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